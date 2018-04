Zwei neue Bürgermeister in Oberösterreich

Auch in Oberösterreich haben heute zwei Wahlen stattgefunden: In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) wurde der Bürgermeister gewählt. In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) fand die Stichwahl zwischen dem ÖVP- und dem SPÖ-Kandidaten statt.

