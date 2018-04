Grüne als Partner abhandengekommen

Nach seinem Erfolg mit großen Zugewinnen bei der Landtagswahl in Salzburg liegt es nun an Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), einen Koalitionspartner zu wählen: Klare Mehrheiten gehen sich mit SPÖ und FPÖ aus. Die Sozialdemokraten verloren nach der desaströsen Wahl 2013 noch einmal einiges, konnten sich aber knapp vor der FPÖ platzieren, die bereits eine Regierungsbeteiligung fordert. Schwarz-Grün hat nach den herben Verlusten der Grünen keine Mehrheit mehr, Parteichefin Astrid Rössler bot ihrer Partei den Rücktritt an. Eine Dreierkoalition mit NEOS, das den Sprung in den Landtag schaffte, gilt als unwahrscheinlich.

Lesen Sie mehr …