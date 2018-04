Macron zu dreitägigem Staatsbesuch in USA

Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch in den USA ein. Zum Auftakt gibt es ein als privat deklariertes Abendessen mit Trump und den beiden Ehefrauen. Es findet in Mount Vernon statt, dem Landsitz des ersten US-Präsidenten George Washington.

Morgen konferieren Macron und Trump im Weißen Haus, am Mittwoch hält der französische Gast eine Rede vor dem US-Kongress. Zentrale Themen dürften die Spannungen mit Russland, die Lage in Syrien nach den gemeinsam von den USA, Frankreich und Großbritannien geführten Luftangriffen sowie das Atomabkommen mit dem Iran sein. Am Freitag bekommt Trump dann Besuch von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.