U-Boot-Mordprozess geht in Schlussphase

Der spektakuläre Prozess zum Mord in einem U-Boot geht in Kopenhagen in die Schlussphase. Heute stehen unter anderem die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Außerdem will das Gericht noch die Einschätzung eines Psychiaters zum Angeklagten Peter Madsen hören.

Dem dänischen Erfinder wird vorgeworfen, die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines selbst gebauten U-Boots gefoltert und getötet zu haben. Madsen beschreibt ihren Tod als tragischen Unfall. Er gibt zu, die Leiche danach zerstückelt und ins Meer geworfen zu haben. Das Urteil wird am Mittwoch erwartet.