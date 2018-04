Fußball: Napoli verwandelt Serie A in Krimi

Der Titelkampf in der italienischen Serie A ist seit gestern abend endgültig ein Krimi. Der SSC Napoli schob sich in der 34. Runde im Schlager bei Spitzenreiter Juventus Turin dank eines Last-Minute-Sieges auf einen Punkt an die „Alte Dame“ heran. Kalidou Koulibaly sorgte dafür, dass Juve den Sekt für die siebente Titelfeier in Folge nicht vorzeitig einkühlen darf.

