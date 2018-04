Proteste: Nicaraguas Präsident zieht Pensionsreform zurück

Angesichts tagelanger blutiger Proteste hat Nicaraguas Präsident Daniel Ortega die geplante Pensionsreform zurückgezogen. Das erklärte Staatschef Ortega gestern nach Gesprächen mit Wirtschaftsführern. Bei den Protesten gegen die Reform in dem lateinamerikanischen Land waren mindestens 24 Menschen getötet worden.

Unter den Toten war auch ein Journalist. Der Reporter Miguel Angel Gahona sei in der Nacht zum Samstag in der Stadt Bluefields an der Ostküste Nicaraguas erschossen worden, sagte seine Kollegin Ileana Lacayo dem TV-Sender Canal 15. Offenbar habe ein Scharfschütze der Polizei den Schuss abgegeben. Nur die Polizisten in Bluefields seien bewaffnet gewesen.

Die umstrittene Pensionsreform hätte vorgesehen, dass die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Pensionsversicherung steigen, zugleich aber die Pensionen um fünf Prozent gekürzt werden. Damit sollte das Defizit in Nicaraguas Sozialsystem verringert werden.