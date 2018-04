Macron ruft vor Besuch bei Trump zu Zusammenarbeit auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA vor seinem Besuch bei Präsident Donald Trump dazu aufgerufen, nicht aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Dieser Deal sei sicher nicht perfekt, es gebe aber keinen besseren, sagte Macron in einem gestern ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox News. „Wir haben keinen Plan B für den Iran“, sagte Macron. „Meine Botschaft ist: Lasst uns den Vertrag jetzt nicht verlassen.“

„Besondere Beziehung“

Zu seinem Verhältnis zu Trump sagte Macron: "Wir haben eine besondere Beziehung (,special relationship‘, Anm.). Wir sind beide Außenseiter unserer Systeme, wir sind nicht Teil des politischen Systems gewesen. Und wir haben auch persönlich ein sehr enges Verhältnis."

Dreitägiger Staatsbesuch

Macron trifft heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch in den USA ein. Zum Auftakt gibt es ein als privat deklariertes Abendessen mit Trump und den beiden Ehefrauen. Es findet in Mount Vernon statt, dem Landsitz des ersten US-Präsidenten George Washington.

Morgen konferieren Macron und Trump im Weißen Haus, am Mittwoch hält der französische Gast eine Rede vor dem US-Kongress. Zentrale Themen dürften die Spannungen mit Russland, die Lage in Syrien nach den gemeinsam von den USA, Frankreich und Großbritannien geführten Luftangriffen sowie eben das Atomabkommen mit dem Iran sein. Am Freitag bekommt Trump dann Besuch von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.