Kirchenglocken in Niederlanden spielen Avicii-Hits

Kirchen in den Niederlanden haben den letzte Woche verstorbenen schwedischen DJ Avicii am Wochenende mit Glockenspielinterpretationen seiner bekanntesten Hits geehrt. Vom Dom in Utrecht ließ Stadtglöcknerin Malgosia Fiebig unter anderem „Wake Me Up“ und „Without You“ erklingen, wie der Sender RTV Utrecht berichtete.

