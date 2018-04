Suche nach vermisstem Attersee-Taucher wird fortgesetzt

Die Suche nach einem seit Freitag vermissten Taucher in Steinbach am Attersee (Oberösterreich) wird heute fortgesetzt. Das bestätigte die Landespolizeidirektion. Am Wochenende musste die Suche unterbrochen werden.

Mehr dazu in ooe.ORF.at