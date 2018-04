Motorrad: Marquez herrscht weiter über Austin

Der Circuit of the Americas in Austin bleibt das Herrschaftsgebiet von Marc Marquez. Der MotoGP-Weltmeister aus Spanien war gestern vor den Toren der texanischen Hauptstadt einmal mehr eine Klasse für sich und fuhr im dritten WM-Lauf erstmals in dieser Saison auf die oberste Stufe des Podests. Marquez ließ sich auf seiner Lieblingsstrecke auch von einer Rückversetzung nach dem Qualifying nicht beeindrucken und gewann auch die sechste Ausgabe des Grand Prix of the Americas.

