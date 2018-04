Sohn und Mutter wohlauf

Die britische Königsfamilie hat ein neues Mitglied: Am Montag kam der jüngste Spross von Prinz William und seiner Frau, Herzogin Kate, in London auf die Welt. Laut einer Bekanntmachung des Kensington-Palasts sind Mutter und Kind wohlauf. Das Baby wird an fünfter Stelle der britischen Thronfolge stehen - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Die Familie Middleton erwartet zudem weiteren Nachwuchs: Laut Medienberichten ist Kates Schwester Pippa ebenfalls schwanger.

