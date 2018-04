EU-Gesetzesvorschlag für Schutz von Whistleblowern

Hinweisgeber von Rechtsverstößen in Unternehmen und öffentlichen Institutionen sollen in Europa besser geschützt werden. „Es sollte keine Strafe dafür geben, das Richtige zu tun“, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, bei der Vorstellung eines entsprechenden Gesetzesvorschlags heute in Brüssel.

Das Melden von Handlungen, die gegen EU-Gesetz verstoßen, soll vereinheitlicht werden. Zuerst ist ein interner Beschwerdeweg im Unternehmen vorgesehen, anschließend können sich Hinweisgeber an die Behörden werden. Vor möglichen Repressalien des Arbeitgebers sollen Whistleblower besser geschützt werden.

Mit dem Gesetzesvorschlag reagiert die EU-Kommission auf Enthüllungen wie die Panama-Papers, LuxLeaks und den Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica. „Viele vergangene Skandale wären nie ans Licht gekommen, wenn Insider nicht den Mut gehabt hätten, ihre Stimme zu erheben“, sagte Timmermans.

Die neuen EU-Pläne treffen auf Angestellte, Freiberufler, Zulieferer und unbezahlte Praktikanten zu. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Vorschlägen noch zustimmen, ehe sie in Kraft treten.