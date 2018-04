Zwölfjähriger Australier flog auf eigene Faust nach Bali

Ein zwölfjähriger Bub aus Sydney (Australien) ist auf eigene Faust nach Bali geflogen, berichtete der britische „Guardian“ heute. Er hatte die Kreditkarte seiner Mutter entwendet und damit Flüge und Hotel gebucht. Unter einem Vorwand erhielt er von seiner Großmutter seinen Reisepass.

Alleine im Hotel eingecheckt

Am Tag der Abreise fuhr er statt in die Schule mit dem Tretroller zum Bahnhof, nahm den Zug zum Flughafen und flog über Perth auf die indonesische Insel. Dort checkte er im All Seasons Hotel ein. Dabei gab er an, dass seine Schwester noch nachkommen werde.

Vorausgegangen war der Reise ein Streit. Die Mutter holte ihn auf Bali ab, nachdem herausgekommen war, was passiert war. Ihr Sohn höre das Wort „Nein“ nicht gerne, wird sie zitiert.