Armenischer Ministerpräsident tritt zurück

Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan hat unter dem Druck andauernder Straßenproteste seinen Rücktritt erklärt. Das meldeten heute übereinstimmend die russischen Agenturen TASS und Interfax aus Eriwan.

Die Kundgebungen vor allem junger Demonstranten in vielen Städten der Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus hatten heute angedauert. Erneut zogen Tausende Studierende ins Zentrum von Eriwan. An vielen Stellen blockierten sie friedlich den Verkehr. Die Polizei nahm etwa 60 von ihnen fest.

Die Protestwelle ist die größte in einer Ex-Sowjetrepublik seit der proeuropäischen Maidan-Bewegung in der Ukraine 2013/14. Für morgen hat die Opposition besonders große Kundgebungen angekündigt. An dem Tag wird in Armenien traditionell des Massenmordes an den Armeniern 1915 bis 1917 im Osmanischen Reich gedacht.