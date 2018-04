Freispruch bei IS-Prozess in Oberösterreich

Ein 52-Jähriger, der ein Video der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf Facebook geteilt hat, ist heute am Landesgericht Steyr vom Vorwurf der Beteiligung an einer terroristischen Beteiligung und einer kriminellen Organisation im Zweifel freigesprochen worden.

Mehr dazu in ooe.ORF.at