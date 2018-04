USA: Migrationskontrolle womöglich Bedingung für NAFTA

US-Präsident Donald Trump will Mexiko in den Verhandlungen über eine Reform des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zu einer schärferen Migrationskontrolle bewegen. Via Twitter drohte Trump heute dem Nachbarland, den Stopp der illegalen Einwanderung in die USA zu einer Bedingung für eine neue NAFTA-Vereinbarung zu machen. „Unser Land kann nicht akzeptieren, was da passiert!“

Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto hatte sich auf der Hannover-Messe optimistisch gezeigt, dass sein Land sich mit den USA und Kanada auf ein überarbeitetes Freihandelsabkommen verständigen kann. Sein Ziel ist ein Abschluss bis zur Präsidentenwahl in Mexiko am 1. Juli.

Trump droht mit einem NAFTA-Ausstieg und pocht auf Verbesserungen zugunsten seines Landes. Seiner Darstellung zufolge wurden durch die Vereinbarung von 1994 zahlreiche Arbeitsplätze in den USA abgebaut und nach Mexiko verlagert. Um die Immigration in die Vereinigten Staaten einzudämmen, will Trump an der Grenze zum Nachbarland eine Mauer bauen. Die scheiterte bis jetzt allerdings an der Finanzierung.