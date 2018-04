Tod einer Schamanin: Kanadier in Peru wohl gelyncht

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Schamanin in Peru ist ein Kanadier womöglich gelyncht worden. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte gestern (Ortszeit), dass zwischen beiden Todesfällen ein Zusammenhang bestehe und kündigte eine neue Untersuchung an. Laut Polizei wurde die Leiche des Kanadiers in einem Sack einen Kilometer entfernt vom Tatort des ersten Mordes gefunden, im ostperuanischen Ort Yarinacocha an der Grenze zu Brasilien.

Zuvor kursierten Videos in Sozialen Netzwerken, die zeigen sollen, wie ein Mann von einer Gruppe mit einem Seil um den Hals misshandelt wird. Das Opfer soll Berichten zufolge der Kanadier sein. Am Donnerstag war die 81-jährige Schamanin Olivia Arevalo Lagos erschossen in ihrem Haus aufgefunden worden. Die indigene Anführerin wurde als energische Verteidigerin des kulturellen Erbes ihrer Gemeinde des Volkes der Shipibo Konibo beschrieben.

Die stellvertretende Kulturministerin Elena Burga hatte aufgrund von Zeugenaussagen den Kanadier der Bluttat bezichtigt. Der Mann soll die Schamanin gebeten haben, ein Genesungslied zu singen, und sie dann erschossen haben, erklärten die Zeugen. Die polizeiliche Untersuchung soll nun die Hintergründe der beiden Vorfälle klären. Die kanadische Regierung teilte mit, ihr sei „bekannt, dass ein Kanadier bei einem Vorfall getötet wurde“, der im Zusammenhang mit dem Tod der 81-Jährigen steht.