Innsbrucker Grünen-Spitzenkandidat Willi im Studio

Die ZIB2 sieht sich an, welche Schlüsse sich nach den jüngsten Wahlen ziehen lassen, und wie es zum Erfolg der Grünen in Innsbruck kam? Gast ist der grüne Spitzenkandidat in Innsbruck, Georg Willi.

„Kein Plan B“ im Atomstreit mit dem Iran

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will US-Präsident Donald Trump umstimmen, Teheran kündigt drastische Maßnahmen an. Eine Reportage aus dem Iran.

Tausende Besucher und viel Empörung

Warum Kritiker das kroatische Gedenktreffen in Kärnten als „Faschistentreffen“ bezeichnen.

Der Praterstern ist kein Einzelfall

Das Alkoholverbot tritt am Freitag in Kraft. In anderen Städten gibt es die Maßnahme schon.

