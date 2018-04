Paris-Attentäter Abdeslam in Belgien verurteilt

Der mutmaßliche Attentäter von Paris, Salah Abdeslam, ist gestern von einem Gericht in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Es ging dabei um eine Schießerei mit Polizisten kurz vor seiner Verhaftung in Brüssel, drei Beamte wurden dabei verletzt, ein Komplize Abdeslams erschossen. Der Franzose Abdeslam gilt als Mittäter der blutigen Anschläge in Paris und Brüssel von 2015 und 2016 mit Dutzenden Toten. Nach einem Eingangsstatement hatte Abdeslam während des gesamten Prozesses in Brüssel geschwiegen.

