Französischer Präsident Macron auf Staatsbesuch in den USA

Der französische Präsident Emmanuel Macron beginnt heute offiziell seinen Staatsbesuch in den USA. Er ist der erste Gast in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, für den es diese Ehre gibt. Trump und seine Frau Melania begrüßten Macron und dessen Ehefrau Brigitte auf den Stufen zum Weißen Haus.

In einer kleinen Zeremonie pflanzten die beiden Präsidenten anschließend einen von Macron als Geschenk mitgebrachten Setzling einer Eiche in den Parkanlagen des Präsidentensitzes ein. Der junge Baum weist symbolisch auf die historischen Bande beider Länder hin. Er stammt aus einem nordfranzösischen Wald, in dem im Ersten Weltkrieg mehr als 2.000 US-Soldaten im Kampf gegen die Deutschen getötet worden waren.

Abendessen „privat“

Im Anschluss folgt ein als „privat“ deklariertes Abendessen der beiden Staatschefs und ihrer Frauen in Mount Vernon, dem vor den Toren der Hauptstadt gelegenen Landsitz des ersten US-Präsidenten George Washington.

Unter anderem soll der Syrien-Konflikt Thema der Gespräche im Weißen Haus sein. Außerdem soll es um den Atomdeal mit dem Iran und Handelsfragen gehen. Morgen spricht der französische Präsident vor dem US-Kongress, es wird auch ein Staatsbankett für Macron geben. Am Abend (Ortszeit) fliegt der französische Präsident zurück nach Paris.