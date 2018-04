Auto rast in Toronto in Menschenmenge

In Kanada in Toronto ist ein Lieferwagen in eine Gruppe von Menschen gefahren. Es gibt Berichte über Verletzte und Tote. Näheres ist noch nicht bekannt. Wir schalten zu unserem Korrespondenten nach Washington.

Bestsellerautor Axel Hacke zu Gast

In der ZIB24 ist heute der deutsche Journalist und Bestsellerautor Axel Hacke zu Gast. Er hat ein Buch über den Anstand in schwierigen Zeiten geschrieben und stellt sich die Frage, wie wir miteinander umgehen.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.40 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild