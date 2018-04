Champions League: Alaba hofft auf Einsatz gegen Real

Morgen steht in der Champions League der Halbfinal-Schlager zwischen Bayern München und Real Madrid (20.45 Uhr, live in ORF eins) auf dem Programm. Bei den Gastgebern war Davis Alaba zuletzt noch etwas am Oberschenkel angeschlagen, der ÖFB-Star hofft aber auf seinen Einsatz. „Im Moment schaut es ganz gut aus“, sagte der Wiener, der schon den Erfolg im Viertelfinale gegen Sevilla verpasst hatte.

