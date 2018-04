Einige Verletzte in kritischem Zustand

Nachdem am Montag ein Mann in der kanadischen Stadt Toronto mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast ist und dabei mindestens zehn Menschen getötet hat, hat die Polizei am Abend bestätigt, dass der Fahrer vorsätzlich gehandelt hatte. Die Tat bedrohe jedoch nicht „die nationale Sicherheit“ des Landes, hieß es. Der Täter, ein 25-jähriger Mann, wurde festgenommen und wird nun verhört. Ein Teil der 15 Verletzten befindet sich laut dem Polizeichef der Stadt in kritischem Zustand.

Lesen Sie mehr …