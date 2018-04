Raubüberfall in Volkshochschule in Braunau

Gestern Abend ist in der Volkshochschule in Braunau (Oberösterreich) ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Die Sondereinheit Cobra war im Einsatz, um den Täter in dem Gebäude zu finden. Bisher konnte er nicht gefasst werden.

Mehr dazu in ooe.ORF.at