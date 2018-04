Neuer Schutz für Fledermauskolonie in Schloss

Unter einem sanierten Dach findet eine große Fledermauskolonie in Frankenburg am Hausruck (Oberösterreich) jetzt wieder Unterschlupf. Viele Jahre lang lebten auf dem Dachboden des Schlosses Frein Hunderte Fledermäuse. Doch der Unterschlupf war desolat und musste dringend repariert werden. 600 bis 800 Mausohrweibchen werden dort in den nächsten Wochen ihre Jungen gebären und großziehen.

