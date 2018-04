Das Endspiel hat begonnen

In „Avengers: Infinity War“ verdichtet sich das gesamte Marvel-Kinouniversum in einem Film, ehe es zum großen Knall kommt. Fast 20 Heldinnen und Helden - von Captain America und Iron Man über Black Widow und Scarlet Witch bis hin zu den Guardians of the Galaxy und Thor - stellen sich dem Titanen Thanos entgegen, der die Hälfte allen Lebens mit Hilfe der mächtigen Infinity-Steine auslöschen will. Ein spektakuläres und ungewöhnliches Comicepos - das dank eines Kunstgriffs des Regisseurduos funktioniert.

