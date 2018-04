Bundesliga: Rapid nimmt CL-Quali ins Visier

Die Siegesserie der letzten Wochen, verbunden mit einer gewissen Unbeständigkeit bei Sturm Graz, hat Rapid unerwartet noch in Reichweite des zweiten Champions-League-Qualifikationsplatzes gebracht.

Fünf Runden vor Bundesliga-Saisonende liegen die drittplatzierten Hütteldorfer nur noch fünf Punkte hinter dem Zweiten aus der steirischen Hauptstadt. Und nun kommt es am Sonntag (16.30 Uhr, live in ORF eins) in Graz zum direkten Duell. Für Rapid-Coach Goran Djuricin gibt es zudem einen wichtigen Nebenschauplatz: Er verhandelt über eine Vertragsverlängerung.

