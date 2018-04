Widerstand gegen kroatische Gedenkfeier in Bleiburg

Gestern haben sich EU-Abgeordnete, Mauthausenkomitee und Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) gegen die umstrittene kroatische Gedenkfeier bei Bleiburg (Kärnten) zu Wort gemeldet.

Kirche distanziert sich

Die katholische Kirche in dem Bundesland „distanziert sich mit Nachdruck und Entschiedenheit von allen rechtsextremen und faschistischen Kundgebungen im Umfeld des Totengedenkens in Bleiburg“, das am 12. Mai stattfinden soll, so die Diözese Gurk in einer Aussendung gestern Nachmittag. Gleichzeit legte die Kirche klare Verhaltensregel für die Messe und das Umfeld fest.

