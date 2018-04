D: Jüdischer Zentralrat rät von Tragen der Kippa ab

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat vor dem Tragen der Kippa in deutschen Großstädten gewarnt. Er rate Einzelpersonen davon ab, „sich offen mit einer Kippa im großstädtischen Milieu in Deutschland zu zeigen“, sagte Schuster heute dem RBB-Sender Radioeins. Der deutsche Zentralrat der Muslime verurteilte unterdessen Antisemitismus als „Sünde“.

