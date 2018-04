Umwelt im Umbruch

Die Belastung durch Hitzetage wird größer. Verdoppelten sich die Tage über 30 Grad bereits in den letzten 60 Jahren im Wiener Stadtgebiet, wird nun für 2040 prognostiziert, dass jeder vierte Sommertag ein Tag mit extremer Hitze wird. Bereits jetzt gaben in einer Umfrage 65 Prozent an, unter Hitze zu leiden. Erwartet wird auch, dass sich durch die rasante Gletscherschmelze zahlreiche neue Seen bilden, hieß es am Dienstag am Rande des Österreichischen Klimatages. Während Österreich durch die dadurch entstehenden Wasserreservoirs größeren Dürreperioden wahrscheinlich entkommen kann, sind die Prognosen für Südeuropa düster.

