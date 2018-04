Fußball: Salzburg bereit für Marseille

Nach dem trotz der heftigen Personalrochade souveränen Heimsieg gegen Altach blickt Red Bull Salzburg zuversichtlich nach Marseille. Dem Halbfinal-Hinspiel gilt nun die volle Konzentration der „Bullen“. „Wir müssen aufmerksam und wach bleiben und gut regenerieren und in Marseille eine gute Leistung zeigen“, so Trainer Marco Rose, der sich mit dem Erfolg gegen Altach sehr zufrieden zeigte. „Das tut richtig gut - auch für das Gefühl, in Marseille bestehen zu können.“

