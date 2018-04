5G-Strategie: Regierung will Finanzierung durch Betreiber

Die 5G-Strategie der Regierung sieht eine flächendeckende Versorgung mit dem neuen Mobilfunkstandard vor. Rund zehn Mrd. Euro sind nötig, die ganz konkret nötige Summe wird erst eruiert. Zahlen sollen vorrangig die Betreiber. Sie werden aber etwa mit Gebührensenkungen gelockt, geht aus der Strategie hervor, die der APA vorliegt.

Derzeit mangelt es in Österreich an der nötigen Infrastruktur. Der Bund will die Breitbandmilliarde im Rahmen der Strategie fließen lassen. Auch die zukünftigen Erlöse aus Frequenzversteigerungen - erwartet werden heuer und nächstes Jahr insgesamt knapp 450 Mio. Euro - fließen zweckgewidmet in die digitale Infrastruktur.

TKG-Novelle soll bis Sommer in Begutachtung

Vor allem sollen die Anbieter mitzahlen: Angestrebt wird auch die „Sicherstellung der erforderlichen Finanzmittel für einen 5G-Ausbau durch die Telekombetreiber“. Für die Zielerreichung sei ein „nationaler Schulterschluss zur Ankurbelung von Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro, vorrangig durch die Kommunikationsdiensteanbieter, erforderlich“.

Die Betreiber sollen mit einem „Breitbandpakt“ ins Boot geholt werden. Dieser Pakt wird gleichzeitig mit einer avisierten TKG-Novelle angestrebt. Diese soll APA-Informationen zufolge im Sommer in Begutachtung geschickt werden.

Gelockt werden die Betreiber mit einer Senkung der Gebühren für die Frequenznutzung und auch Mieten für Standorte von Antennentragemasten und zugehörigen Einrichtungen auf Grundstücken und Gebäuden, die der öffentlichen Hand gehören. Auch Ausbauvorhaben sollen „erleichtert“ und Verfahren „verkürzt“ werden. Geplant sind auch 5G-Forschungsförderungsprogramme.