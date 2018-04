Bisher keine Hinweise auf Islamismus

Nach der Amokfahrt im kanadischen Toronto mit zehn Toten gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf Motive des 25 Jahre alten Verdächtigen Alek Minassian gebe es noch nicht, so die Polizei. Auch ein Hinweis auf eine Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder zu anderen Extremistengruppen sei bisher nicht gefunden worden. Der Mann befinde sich in Gewahrsam und werde befragt. Laut Medienberichten soll Minassian eine Schule für Menschen mit besonderen Bedürfnissen besucht haben.

Lesen Sie mehr …