Faßmann für mehr direkte Forschungsförderung

Für einen Ausbau der direkten Forschungsförderung und eine Erhöhung der Mittel für grundlagenorientierte Wissenschaft hat sich ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann heute in Wien in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wissenschaftsfonds FWF ausgesprochen. Der Startschuss für ein Exzellenzprogramm soll ebenso in absehbarer Zeit erfolgen wie für ein Forschungsfinanzierungsgesetz.

Faßmann sieht „drei gute Jahre“

Angesichts der deutlich steigenden Budgets der Universitäten und der Erhöhung der Mittel für den FWF um insgesamt 110 Millionen Euro bis 2021 sieht Faßmann „drei gute Jahre“ auf die Wissenschaftsgemeinde zukommen.

Bei dem Zuwachs für den FWF handle es sich auf jeden Fall um einen Fortschritt, wie der Minister betonte, auch wenn die Erhöhung nicht so hoch ausgefallen ist, wie es im Zuge der im Herbst 2016 von der Bundesregierung angekündigten „Forschungsmilliarde“ eigentlich angedacht war.

FWF-Präsident Klement Tockner verwies auf den im Jahr 2017 erneut verstärkten Run auf die Förderungen: So gingen im vergangenen Jahr Projektanträge mit einem Fördervolumen von 879,4 Mio. Euro (plus elf Prozent gegenüber 2016) bei Österreichs wichtigster Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung ein. Neu bewilligen konnte man hingegen nur Projekte im Umfang von 217,3 Mio. Euro (plus 18 Prozent), so Tockner, der vor einem weiteren „Auseinanderklaffen“ dieser beiden Posten warnte.

Erhöhung der Mittel für Grundlagenwissenschaft

Auch eine Erhöhung der Mittel für die Grundlagenwissenschaft sei wichtig, allerdings sagte der Minister, dass ihm „Grundlagenforschung mit Innovationsperspektive“ noch lieber sei. Wissenschaftler sollten weiter neugiergetrieben arbeiten, aber „auch Fantasie entwickeln, wohin die Entwicklung gehen kann“.

2017 musste der FWF exzellent bewertete Projekte mit einem Volumen von 83,7 Mio. Euro nur wegen Geldmangels ablehnen. Angesichts so hoher Ablehnungsraten sorgt sich Tockner vor allem um den Wissenschaftsnachwuchs: Dieser „trainiert zwar ordentlich, darf dann aber nicht mitlaufen“.