Nachfolge an grüner Parteispitze in Salzburg offen

Nach der Rücktrittsentscheidung der Salzburger Grünen-Chefin Astrid Rössler gestern haben die Grünen noch keine klaren Favoriten für ihre Nachfolge. Wer die Parteiführung übernimmt, ist offen.

Grüne in Kater- und Aufbruchsstimmung

Die Grünen sind weiter auf der Suche nach einem Rezept, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Nach den starken Verlusten bei der Landtagswahl in Salzburg - die Stimmen wurden halbiert - herrscht Katerstimmung und der Wunsch nach einem neuen Modell.

Die Hoffnungen konzentrieren sich nun auf Georg Willi, der bei der Bürgermeisterwahl in Innsbruck am Wochenende Erster für die Stichwahl am 6. Mai wurde. Willi habe bewiesen, dass die Grünen „weit ausbaufähig“ seien, so der grüne Bundessprecher Werner Kogler: „Jetzt starten wir wieder von vorn.“

