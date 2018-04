NHL: Auch Vanek fliegt in Play-offs früh raus

Die Columbus Blue Jackets sind in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Washington Capitals ausgeschieden. Das Team des österreichischen Stürmers Thomas Vanek unterlag gestern (Ortszeit) mit 3:6, wodurch es die „Best of seven“-Serie mit 2:4 verlor. Vanek erlitt dasselbe sportliche Schicksal wie seine österreichischen Stürmerkollegen Michael Grabner (New Jersey) und Michael Raffl (Philadelphia), die ebenfalls schon im Eastern-Conference-Viertelfinale rausgeflogen waren.

