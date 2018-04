30-jährige Journalistin zerstückelt

Im Prozess zum Tod der 30-jährigen schwedischen Journalistin Kim Wall - ihre Leiche wurde zerstückelt im Meer vor der Küste Dänemarks gefunden - soll am Mittwoch das Urteil bekanntgegeben werden. Angeklagt ist der in Dänemark als „exzentrisches Genie“ bekannte Peter Madsen. Laut Anklage hat er Wall auf seinem selbst gebauten U-Boot „Nautilus“ gefesselt, missbraucht und anschließend getötet. Psychiater stuften Madsen in dem Prozess, in dem zahlreiche intime Details über ihn bekanntwurden, als gefährlich ein. Die Verteidigung sah indes keine Beweise für die Schuld Madsens - und verwies auf viele Unklarheiten.

