Grönland wählt: Kalkül mit Schatz im Eis

Grönland, die größte Insel der Welt, wählt heute ein neues Parlament. Sieben Parteien treten an, sechs von ihnen eint ein Wunsch: Sie wollen die Unabhängigkeit von Dänemark. Doch um die Wirtschaft der 55.000-Einwohner-Insel ist es alles andere als gut bestellt, ein Überleben ohne die Gelder aus Kopenhagen scheint unmöglich.

Allerdings hat Grönland einen Plan: den Klimawandel. Er soll die raren Bodenschätze unter der Eisdecke freilegen und der Insel so die Unabhängigkeit sichern. Eine zentrale Rolle soll dabei China spielen - der Staat könnte auf der „Eisinsel“ wiederholen, was er in mehreren afrikanischen Staaten bereits vorgemacht hat.

