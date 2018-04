Ehefrau von Terrasse gestoßen: Acht Jahre Haft für Wiener

Ein 46-jähriger IT-Techniker, der am 22. April 2017 in Wien-Wieden seine Ehefrau von einer Dachterrasse 15 Meter in die Tiefe gestoßen hat, muss acht Jahre ins Gefängnis. Das entschied das Wiener Oberlandesgericht (OLG) heute. Der Mann war im vergangenen Jänner am Landesgericht für Strafsachen wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

