OSZE: Waffenstillstand in Ostukraine täglich verletzt

In der Ostukraine wird auch im fünften Jahr des Konflikts immer noch gekämpft. Die Kampfhandlungen variierten von Tag zu Tag, „zwischen einigen hundert und tausend pro Tag“ gebe es, sagte der Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine, Alexander Hug, heute im APA-Interview. 2017 habe es 401.000 Verletzungen des Waffenstillstands gegeben, heuer „alleine bis 8. April fast 80.000“, so Hug.

Insgesamt habe die Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 1.191 Mitarbeiter, darunter 15 Österreicher, 692 davon seien als Beobachter tätig. Das aktuelle Mandat sei im März um ein weiteres Jahr bis Ende März 2019 verlängert worden.

Dazu hätten sich alle 57 OSZE-Teilnehmerstaaten inklusive der Ukraine und der Russischen Föderation entschieden, „das heißt die Teilnehmerstaaten glauben auch, dass die Mission dementsprechend nützlich ist“, betont der Schweizer, der auf Einladung des International Institute for Peace (IIP) in Wien weilte.