Prinz Charles hocherfreut über drittes Enkerl

Prinz Charles hat sein drittes Enkelkind freudig begrüßt. „Wir sind alle so erfreut über die Nachricht“, sagte der britische Thronfolger heute einen Tag nach der Geburt. „Es ist eine große Freude, ein weiteres Enkelkind zu haben. Das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich mit ihnen mithalten werde.“

Charles ist 69 Jahre alt. Die Erklärung gab er auch im Namen seiner Frau Camilla ab. Die britische Herzogin Kate hatte gestern ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Wenige Stunden nach der Geburt präsentierten Prinz William und seine Frau ihren Sohn den Fotografen und Schaulustigen vor dem Londoner St.-Mary-Krankenhaus. Beim Tower sowie im Hyde Park in London wurden am Nachmittag Salutschüsse für den kleinen Prinzen abgefeuert.

Details zu Hochzeit von Harry und Meghan Markle

Unterdessen wurden weitere Details zur Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) bekannt. Das Paar will sich am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort geben. Dabei sollen sowohl der Knabenchor der Kirche auf dem Gelände von Schloss Windsor als auch Gospelsänger aus dem Südosten des Landes auftreten, hieß es in einer Mitteilung des Kensington-Palasts.

Das Orchester unter Leitung von Christopher Warren-Green werde aus Musikern des National Orchestra of Wales und des London Philharmonic Orchestra bestehen. Als Solisten sollen unter anderen die Sopranistin Elin Manahan Thomas und der Cellist Sheku Kanneh-Mason auftreten. Ob auch Popstars wie Elton John und die Spice Girls in der Kirche singen werden, teilte der Palast nicht mit. In beiden Fällen wird heftig über einen Auftritt spekuliert.