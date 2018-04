Differenzen über „Privilegien“ bei Sozialversicherung

Die Sozialversicherung und ihre „Privilegien“ bzw. ihr Vermögen sorgen für Debatten. Die Bundesregierung untermauert ihre Forderung nach einer Reform der Sozialversicherung, der Hauptverband weist Vorwürfe zurück.

Mehrere Zeitungen berichten unter Berufung auf Regierungsunterlagen über Zahlenmaterial, das die Regierung aus Berichten des rechnungshofs (RH), parlamentarischen Unterlagen und internen Unterlagen zusammengestellt hat. Laut diesen wurden von den Sozialversicherungen rund 1,3 Milliarden Euro an Beitragsgeldern an der Börse in Aktien oder Wertpapieren angelegt und über die Jahre ein Reinvermögen von rund sechs Milliarden Euro angehäuft, statt Beiträge zu senken - so der Vorwurf.

Pro Jahr würden rund 330 Millionen Euro für Zusatzpensionen als Draufgabe zur normalen ASVG-Pension ausbezahlt. Rund 1.280 ehemalige Sozialversicherungsmitarbeiter würden außerdem „Luxuspensionen“ beziehen, außerdem ist die Rede von einem Fuhrpark von 160 Dienstwagen. Einer der Direktoren lasse sich sogar täglich von Graz nach Wien chauffieren, berichten „Kleine Zeitung“ und „Kronen Zeitung“.

Vorwürfe für Hauptverband „ehrenrührig“

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Bei den angesprochenen 1,3 Mrd. Euro handle es sich um einen Teil der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen der Unfall- Pensions- und Krankenversicherung, heißt es im „Kurier“ (Mittwoch-Ausgabe). Der Vorwurf der Spekulation sei „ehrenrührig“, da er den Eindruck erwecken, man würde „sorglos mit den Geldern der Versicherten umgehen“. Von Spekulation könne keine Rede sein, man unterliege einem Spekulationsverbot. „Es sei schon ‚heftig‘, ein Thema so an die Öffentlichkeit zu spielen“, zitiert der „Kurier“.