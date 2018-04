Erste Liga: Keine Entscheidung im Aufstiegsrennen

Die 30. Runde in der Ersten Liga hat heute keine Entscheidung im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga gebracht. Das Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer Wacker Innsbruck und Verfolger Hartberg endete torlos. Wiener Neustadt konnte die Chance auf eine Heranrücken an das Spitzenduo aber nicht nützen, musste sich mit einem Heimremis gegen Austria Lustenau begnügen und wurde damit von Ried, das sich schon am Montag beim FAC durchgesetzt hatte, auf Rang vier verdrängt.

