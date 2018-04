Mika Rottenbergs groteske Warenwelt

Mit viel absurdem Humor nimmt sich die Künstlerin Mika Rottenberg der globalisierten Warenströme an. Für ihre Videoarbeiten, die jetzt im Kunsthaus Bregenz zu sehen sind, reist sie zu Perlenfarmen nach China und an die amerikanisch-mexikanische Grenze. Mit dem Dokumaterial schafft sie fiktive Welten, quietschbunte Sinnbilder des Hyperkapitalismus. Der in New York lebenden Israelin gelingt es, kritische Themen in einer originellen Ästhetik zu vermitteln.

