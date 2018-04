Zehn Tote bei Großbrand in Indonesien

In Indonesien sind mindestens zehn Menschen beim Brand an einem illegalen Ölbohrloch ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden heute mit. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Banda Aceh im Westen des Landes.

Fire at oil well in Indonesia's Aceh kills 10, injures 40 https://t.co/9jZMmqj7zt pic.twitter.com/dcbIQKu8Fs — Reuters Top News (@Reuters) 25. April 2018

Schweißarbeiten an Rohren könnten den Brand verursacht haben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge hat eine Öllacke den Großbrand ausgelöst, der mindestens drei Häuser erfasste.