Regierung vs. Hauptverband

Die Regierung ist mit dem Hauptverband der Sozialversicherung offenbar weiterhin unzufrieden und erneuert ihre Vorwürfe, wie einige österreichische Tageszeitungen berichteten. So werden etwa „Privilegien“ und „Luxuspensionen“ kritisiert. Streit herrscht auch über die Anlage von 1,3 Mrd. Euro an Beitragsgeldern - die laut den Vorwürfen gewinnbringend angelegt, aber nicht dazu verwendet worden seien, die Beiträge zu senken. Das stimme nicht, so der Hauptverband. Die 1,3 Mrd. seien Teil der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen. Der Hauptverband kritisiert, dass dieses Thema an die Öffentlichkeit gelangt ist.

