„Kryptische Nachricht“ auf Facebook

Neue Details werden nach dem Amoklauf in Toronto mit zehn Toten und 15 Verletzten bekannt. So soll der 25-jährige Alek Minassian offenbar gezielt Frauen getötet haben. Die Todesopfer seien überwiegend Frauen, so Chefermittler Graham Gibson am Dienstag. In einem „kryptischen“ Facebook-Eintrag verherrlichte Minassian einen US-Mehrfachmörder, der sich zuvor über Zurückweisung von Frauen beklagt hatte. Auch soll Minassian in Foren, in denen Männer Frauen beschimpfen, aktiv gewesen sein. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

