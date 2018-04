Macron spricht vor US-Kongress

Nach intensiven Beratungen mit US-Präsident Donald Trump zum Umgang mit dem Iran wird Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron seinen Besuch in den USA mit einer Rede vor dem Kongress fortsetzen. Heute spricht der Franzose vor beiden Kammern des US-Parlaments, eine Ehre, wie sie vor ihm bereits 1960 Charles de Gaulle, einem seiner Amtsvorgänger, zuteilgeworden war.

Großer Empfang für Macron

Als seinen ersten Gast bei einem offiziellen Staatsbesuch hatte Trump seinen französischen Amtskollegen bereits gestern empfangen. Trump begrüßte ihn und Ehefrau Brigitte auch beim offiziellen Teil wie alte Freunde. Die Freundschaft beider Länder und ihrer Präsidenten, für Trump „unzerbrechlich“ und mit Wangenkuss unterstrichen, wurde dann auch mehrfach betont, und es gab für die Macrons auch einen ausgedehnten inoffiziellen Teil.

Thematisch ging es vor allem um den Nahen Osten, der US-Präsident schoss sich erneut auf den Iran ein. Auf Macron ruhen in Europa große Hoffnungen, wenn es darum geht, Trump zu bremsen.

Merkel kommt am Freitag

Am Freitag wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als nächste ranghohe Politikerin aus einem EU-Land zu einem Arbeitsbesuch in Washington erwartet. Trump bedauerte, dass es noch immer keinen neuen US-Botschafter in Deutschland gibt. Er gab die Schuld an der Verzögerung einer Bestätigung des von ihm nominierten Richard Grenell den oppositionellen Demokraten.

Mitte Juni wird der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem mehrtägigen Besuch an der Westküste der USA erwartet. Im Mittelpunkt der Reise stehe die Eröffnung des Thomas-Mann-Hauses am Rande von Los Angeles, hieß es aus dem Präsidialamt in Berlin. Auch ein Besuch im Silicon Valley ist geplant. Nicht vorgesehen ist hingegen ein Treffen mit US-Präsident Trump.