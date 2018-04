Deutsche Autokonzerne setzen auf Wachstum in China

Trotz zunehmender Konkurrenz durch heimische Anbieter setzen die deutschen Autohersteller große Hoffnungen auf starkes Wachstum in China. In den nächsten fünf, sechs Jahren will allein Audi seinen Absatz in der Volksrepublik auf etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge verdoppeln, wie Unternehmenschef Rupert Stadler heute auf der Pekinger Automesse ankündigte.

Das China-Geschäft werde einen „unglaublich guten Wertertrag für die Gesellschaft“ liefern. Premiumhersteller wie Audi würden davon profitieren, dass die chinesische Mittelschicht schnell wachse und wohlhabender werde.

Während das Geschäft mit kompakten SUVs weiter stark wachse, nehme auch die Bedeutung von E-Autos rasant zu: „Alles passiert gefühlt im Zeitraffer.“ Bis 2025 plane Audi, rund 30 Prozent seiner Autos in China mit elektrischem Antrieb zu verkaufen.

Daimler hält fünf Prozent Wachstum für möglich

Auch Daimler-China-Chef Hubertus Troska rechnet damit, dass Daimler dieses Jahr schneller wachsen kann als der chinesische Markt. Rund fünf Prozent Wachstum auf dem chinesischen Markt für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge seien möglich, sagte Troska.

„Wir erwarten, mit unserem Premiumangebot erneut stärker zu wachsen als der Gesamtmarkt“, sagte Troska. Vergangenes Jahr hatte Mercedes-Benz in China rund ein Viertel mehr Autos verkauft als im Jahr davor, im abgelaufenen ersten Quartal 16 Prozent mehr.

Mit seinem größten Aktionär und Geely-Chef Li Shufu hat Daimler noch nicht über weitgehendere Kooperationen gesprochen. Es habe zwar weitere Gespräche mit dem neuen Großaktionär gegeben, doch diese seien noch nicht über ein Kennenlernen und ein sehr frühes Stadium hinausgegangen, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche.