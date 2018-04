Kritik an Intransparenz bei Afghanistan-Aufbaufonds

Bei Milliardenbeträgen für den Wiederaufbau Afghanistans können die Ausgaben offenbar nicht nachverfolgt werden. Das geht aus einem Bericht des Generalinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR) hervor.

In den von der Weltbank verwalteten Wiederaufbaufonds ARTF haben Geberländer seit 2002 mehr als zehn Milliarden Dollar (8,2 Mrd. Euro) eingezahlt. Größter Beitragszahler ist die US-Entwicklungsbehörde USAID. Der ARTF ist eine der wichtigsten Geldquellen für die afghanische Regierung.

Finanzierung unausgegorener Projekte

Es mangle an Transparenz bei der Nachverfolgung und Überprüfung der Ausgaben von ARTF-Mitteln durch die Weltbank und die afghanische Regierung, heißt es in dem Bericht. Die Weltbank könne auch nicht messen, welche Wirkung die bereitgestellten Geldmittel hätten und was sie zur Entwicklung des Landes beitrügen.

Die Struktur des Fonds und das Fehlen einer Verpflichtung zur Rückzahlung von Geldern erlaubten die Finanzierung von unausgegorenen Projekten, zitierte SIGAR einen Mitarbeiter des afghanischen Präsidenten. Nicht funktionierende Projekte zu stoppen sei beinahe unmöglich.

Taliban kündigen Offensive gegen US-Truppen an

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan kündigten indes einen verschärften Kampf gegen die Truppen der USA im Land an. Die „amerikanischen Invasoren“ seien vorrangiges Ziel ihrer Offensive „Al-Khandaq“, teilten die Taliban heute mit. Die „einheimischen Unterstützer“ der Amerikaner, also afghanische Regierung und Sicherheitskräfte, stünden an zweiter Stelle.

Die Taliban sind die mit Abstand größte Aufständischengruppe in Afghanistan. Sie kontrollieren nach Angaben des afghanischen und des US-Militärs mittlerweile wieder mehr als 14 Prozent des Landes, 30 Prozent gelten als umkämpft. Im August 2017 hatte US-Präsident Donald Trump angesichts ihres Wiedererstarkens eine neue, sehr viel aggressivere Afghanistan-Strategie vorgestellt. Sie beinhaltet nach Jahren der Truppenreduzierung die Entsendung von Tausenden zusätzlichen US-Soldaten.